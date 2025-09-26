Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Поле из 110 000 колосков и 20-метровая казацкая «чайка». В Киеве перезапустили популярную украинскую выставку Ukraine WOW. Что о ней нужно знать?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

виставка Ukraine WOW /Facebook-страница Ukraine WOW

Выставка стоимостью в сотни тысяч долларов. Что интересного будет на Ukraine WOW? 5 фактов от Forbes. Фото Facebook-страница Ukraine WOW

Интерактивная выставка об Украине Ukraine WOW снова заработала на киевском вокзале. В 2019 году проект собрал рекордные 330 000 посетителей и закрылся из-за пандемии. Новая экспозиция рассказывает о достижениях украинцев, а еще там можно сфотографироваться в поле колосков или в декорациях спектакля «Конотопская ведьма». Forbes Ukraine собрал пять интересных фактов о Ukraine WOW.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Первая Ukraine WOW открылась на киевском вокзале в ноябре 2019 года. Гости могли полетать в виртуальной реальности над «Родиной-Матерью» и озером Синевир, послушать шум Черного моря и сфотографироваться в ровенском «Тоннеле любви», воспроизведенном в натуральной величине.

За первый уик-энд выставку-путешествие посетили 15 000 человек, а за неполные четыре месяца Ukraine WOW собрала 330 000 гостей, это национальный рекорд, по данным Национального реестра рекордов.

Проект закрыли из-за пандемии коронавируса. «Желание вернуться никогда нас не оставляло», – говорит организатор выставки и соучредитель одноименного агентства Ukraine WOW Ярослав Гресь. Она решила перезапустить экспозицию, когда покинула пост руководителя фандрейзинговой платформы United24.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні