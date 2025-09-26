Интерактивная выставка об Украине Ukraine WOW снова заработала на киевском вокзале. В 2019 году проект собрал рекордные 330 000 посетителей и закрылся из-за пандемии. Новая экспозиция рассказывает о достижениях украинцев, а еще там можно сфотографироваться в поле колосков или в декорациях спектакля «Конотопская ведьма». Forbes Ukraine собрал пять интересных фактов о Ukraine WOW.
Первая Ukraine WOW открылась на киевском вокзале в ноябре 2019 года. Гости могли полетать в виртуальной реальности над «Родиной-Матерью» и озером Синевир, послушать шум Черного моря и сфотографироваться в ровенском «Тоннеле любви», воспроизведенном в натуральной величине.
За первый уик-энд выставку-путешествие посетили 15 000 человек, а за неполные четыре месяца Ukraine WOW собрала 330 000 гостей, это национальный рекорд, по данным Национального реестра рекордов.
Проект закрыли из-за пандемии коронавируса. «Желание вернуться никогда нас не оставляло», – говорит организатор выставки и соучредитель одноименного агентства Ukraine WOW Ярослав Гресь. Она решила перезапустить экспозицию, когда покинула пост руководителя фандрейзинговой платформы United24.
