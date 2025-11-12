Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:49 хвилин
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила Instagram-блогерці Владі Томпсон у реєстрації її Instagram-сторінки як онлайн-медіа. Парадокс у тому, що через відсутність реєстрації блогерів штрафують за незаконну рекламу. Що робити іншим блогерам?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 23 жовтня не побачила медіа у Instagram-сторінці Влади Томпсон із сотнями тисяч підписників. «Відмова Нацради визнавати популярну Instagram-сторінку медіа показує або нерозуміння сучасної медіасфери, або недосконалість закону», – каже виконавчий директор «Української правди» Андрій Боборикін.
Для чого потрібна реєстрація? PlayCity у вересні оштрафувало блогерок Русалочку XL та Сімбочку на 4,8 млн грн. Причини – незаконна реклама азартних ігор і відсутність реєстрації в Нацраді як медіа.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.