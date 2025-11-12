Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Реклама азартних ігор – лише в медіа». Нацрада відмовилась реєструвати акаунт блогерки Влади Томпсон як ЗМІ. Чи можуть блогери легально розміщувати «дорослу» рекламу?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:49 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:49

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила Instagram-блогерці Владі Томпсон у реєстрації її Instagram-сторінки як онлайн-медіа. Парадокс у тому, що через відсутність реєстрації блогерів штрафують за незаконну рекламу. Що робити іншим блогерам?

Владислава Лукашук /з особистого архіву

Ухвалення змін до закону «Про рекламу» щодо азартних ігор стало стимулом для тих, хто раніше не вважав себе медіа, отримати офіційний статус. Фото з особистого архіву

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 23 жовтня не побачила медіа у Instagram-сторінці Влади Томпсон із сотнями тисяч підписників. «Відмова Нацради визнавати популярну Instagram-сторінку медіа показує або нерозуміння сучасної медіасфери, або недосконалість закону», – каже виконавчий директор «Української правди» Андрій Боборикін.

Для чого потрібна реєстрація? PlayCity у вересні оштрафувало блогерок Русалочку XL та Сімбочку на 4,8 млн грн. Причини – незаконна реклама азартних ігор і відсутність реєстрації в Нацраді як медіа. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні