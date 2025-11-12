Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила Instagram-блогерці Владі Томпсон у реєстрації її Instagram-сторінки як онлайн-медіа. Парадокс у тому, що через відсутність реєстрації блогерів штрафують за незаконну рекламу. Що робити іншим блогерам?

Ухвалення змін до закону «Про рекламу» щодо азартних ігор стало стимулом для тих, хто раніше не вважав себе медіа, отримати офіційний статус. Фото з особистого архіву

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 23 жовтня не побачила медіа у Instagram-сторінці Влади Томпсон із сотнями тисяч підписників. «Відмова Нацради визнавати популярну Instagram-сторінку медіа показує або нерозуміння сучасної медіасфери, або недосконалість закону», – каже виконавчий директор «Української правди» Андрій Боборикін.

Для чого потрібна реєстрація? PlayCity у вересні оштрафувало блогерок Русалочку XL та Сімбочку на 4,8 млн грн. Причини – незаконна реклама азартних ігор і відсутність реєстрації в Нацраді як медіа.