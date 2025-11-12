Национальный совет по телевидению и радиовещанию отказал Instagram-блогерцу Влади Томпсон в регистрации ее Instagram-страницы как онлайн-медиа. Парадокс в том, что из-за отсутствия регистрации блоггеров штрафуют за незаконную рекламу. Что делать другим блоггерам?

Принятие изменений к закону «О рекламе», касающихся азартных игр, стало стимулом для тех, кто ранее не считал себя медиа, получить официальный статус. Фото из личного архива

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 23 октября не увидел медиа в Instagram-странице Влады Томпсон с сотнями тысяч подписчиков. «Отказ Нацсовета признавать популярную Instagram-страницу медиа демонстрирует либо непонимание современной медиасферы, либо несовершенство закона», – говорит исполнительный директор «Украинской правды» Андрей Боборыкин.

Зачем нужна регистрация? PlayCity в сентябре оштрафовало блогеров Русалочку XL и Симбочку на 4,8 млн грн. Причины – незаконная реклама азартных игр и отсутствие регистрации в Нацсовете в качестве медиа.