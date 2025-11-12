Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:49 хвилин
Национальный совет по телевидению и радиовещанию отказал Instagram-блогерцу Влади Томпсон в регистрации ее Instagram-страницы как онлайн-медиа. Парадокс в том, что из-за отсутствия регистрации блоггеров штрафуют за незаконную рекламу. Что делать другим блоггерам?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Нацсовет по телевидению и радиовещанию 23 октября не увидел медиа в Instagram-странице Влады Томпсон с сотнями тысяч подписчиков. «Отказ Нацсовета признавать популярную Instagram-страницу медиа демонстрирует либо непонимание современной медиасферы, либо несовершенство закона», – говорит исполнительный директор «Украинской правды» Андрей Боборыкин.
Зачем нужна регистрация? PlayCity в сентябре оштрафовало блогеров Русалочку XL и Симбочку на 4,8 млн грн. Причины – незаконная реклама азартных игр и отсутствие регистрации в Нацсовете в качестве медиа.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.