Вже недостатньо бути просто популярним актором, щоб гарантувати успіх кінострічки у прокаті. На тлі скорочення кінотеатральних релізів Марк Волберг став найприбутковішою зіркою фільмів Netflix, Amazon та Apple. Його карʼєра – яскравий приклад, як стримінгові платформи переформатовують економіку Голлівуду

У 2023 році, коли володар премії «Оскар» Роберт Дауні-молодший відмовився від головної ролі в проєкті Amazon, щоб повернутися до кіновсесвіту Marvel, компанія була змушена шукати йому заміну.

Вибір був невеликий: продюсерам потрібен був актор з почуттям гумору, майстерністю героя бойовиків та, найголовніше, зірковою харизмою. Врешті-решт, вони прийшли до того ж висновку, що й багато продюсерів стримінгових платформ за останні пʼять років, – таким є Марк Волберг.