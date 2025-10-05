Перші кросівки Adidas із написом українською мовою, розшита кристалами сукня «як у Карпентер», сережки у формі колосків пшениці і ще шість речей українських брендів, що мають статус знакових. Forbes Ukraine запитав у дизайнерів, які одяг та аксесуари у період з 2022 по 2024 роки у них купували найчастіше.