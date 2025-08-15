Прослухати матеріал
Документальний фільм «Куба та Аляска» розповідає про парамедикинь Юлію Сідорову та Олександру Лисицьку та їхні спроби зберігати внутрішнє світло на фронті. Картина вийшла в прокат 14 серпня. Що варто знати перед переглядом? Forbes Ukraine зібрав чотири відгуки про стрічку
Головні героїні стрічки «Куба та Аляска» – найкращі подруги-парамедикині Юлія Сідорова («Куба») та Олександра Лисицька («Аляска»), які рятують життя на передовій. «Щодня зіштовхуються зі смертю і хаосом, але зберігають особливе почуття гумору – чорне й дотепне», – йдеться у синопсисі фільму. Гумор – те, що допомагає бійчиням триматися і здобути прихильність серед побратимів.
Історію Куби та Аляски режисер Єгор Трояновський дізнався, коли висвітлював війну як журналіст. Сідорова – одна з перших учасниць медичного батальйону «Госпітальєри», у цивільному житті – дизайнерка одягу. У 2023-му парамедикиня представила власну колекцію одягу на тижні моди в Парижі – ця подія ввійшла до фільму.
