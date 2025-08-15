Прослухати матеріал
Документальный фильм «Куба и Аляска» рассказывает о парамедиках Юлии Сидоровой и Александре Лисицкой и их попытках сохранять внутренний свет на фронте. Картина вышла в прокат 14 августа. Что следует знать перед просмотром? Forbes Ukraine собрал четыре отзыва о ленте
Главные героини фильма «Куба и Аляска» – лучшие подруги-парамедики Юлия Сидорова («Куба») и Александра Лисицкая («Аляска»), спасающие жизни на передовой. «Каждый день сталкиваются со смертью и хаосом, но сохраняют особое чувство юмора – черное и остроумное», – говорится в синопсисе фильма. Юмор – то, что помогает бойцам держаться и получить благосклонность среди побратимов.
Историю Кубы и Аляски режиссер Егор Трояновский узнал, когда освещал войну как журналист. Сидорова – одна из первых участниц медицинского батальона «Госпитальеры», в гражданской жизни – дизайнер одежды. В 2023 году парамедик представила собственную коллекцию одежды на неделе моды в Париже – это событие вошло в фильм.
