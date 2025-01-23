Замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед переговорами – Зеленський

Замороження конфлікту поставить Україну у слабку позицію перед майбутніми переговорами і є вигідним лише Росії, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg у Давосі. Він назвав це «не найкращою пропозицією» для України.

Ключові факти

За словами Зеленського, «перемовини можуть бути справедливими й несправедливими». Для України вони будуть справедливими за умови гарантії, що «ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення», і, на думку президента, це буде «справедлива можливість почати діалог».

«І тут багато всього залежить від того, як ми дивимося на справедливість – однаково або по-різному. Це залежить від Сполучених Штатів Америки, від нової адміністрації, від Європейського Союзу, від їхньої думки, від їхньої самостійності. Від союзницької позиції Америки і Європи, від Глобального Півдня в якомусь сенсі на сьогодні це також залежить», – сказав він.

Зеленський додав, що справедливі переговори означають підтримку України з боку союзників. «Питання в тому, чи Україна буде, як це було колись у Нормандському форматі, одна і всі інші. Або Україна буде із союзниками, і на цей раз Росія буде одна. Ось що таке справедливі перемовини», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що замороження війни є вигідним для Росії. «Замороження конфлікту – це не найкраща пропозиція для України, це слабка позиція на вході у майбутні перемовини для України. Це виграшна позиція для Росії, тому що вони нічого не втрачають, вони тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили, бо, я вважаю, вони хочуть прийти знов», – пояснив Зеленський.

Він додав, що хотів би розуміння гарантій безпеки від Європи і президента США Дональда Трампа до переговорів.

«Росії все одно ніхто вірити не буде в Україні, тому гарантії безпеки від Росії мене не дуже цікавлять. Яка різниця, що вони обіцяють, якщо вони не тримають слова. Гарантії безпеки вже були багато разів», – сказав він.

Зеленський вказав, що не озвучував те, що Україні потрібно 200 000 миротворців, чисельність «може бути більше, може бути менше» і вона залежатиме від чисельності української армії. «Якщо ми зменшимо її на 200 000, на 300 000, на 500 000, це буде говорити про те, що замість них знадобляться інші війська. У тій кількості, на яку ми зменшились», – уточнив Зеленський, додавши, що контингент допоможе Україні, але цю європейську ініціативу не можна розглядати без США.

Контекст

20 січня розпочався щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім церемонії відкриття з концертом та нагородженням Crystal Awards, серед подій відбулася дискусія навколо інавгурації Дональда Трампа та його перших кроків як президента США. Серед учасників панелі – міжнародний редактор The Economist Патрік Фоуліс, президент глобального аналітичного центру ORF Самір Саран, головна редакторка The National Міна Аль-Орайбі та головред Time Сем Джейкобс. Детальніше про це – читатайте тут.

Під час виступу на ВЕФ 21 січня Зеленський заявив, що Європа повинна відбутися як глобальний гравець, і їй необхідно обʼєднатися, оскільки Росія може виставити 1,3–1,5 млн солдат, Україна ж має 800-тисячну армію. Про що ще йшлося у його виступі – читайте тут.

За словами президента, для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення. Зеленський зазначив, що він хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

22 січня Трамп пригрозив Путіну, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ не укладе мирну угоду з Україною. Він закликав Путіна припинити «безглузду війну».