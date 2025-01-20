«Трамп бачить світ як транзакцію». У перший день ВЕФ обговорили адміністрацію нового президента США та його міжнародну політику. Яким буде керівництво Трампа? Щоденник Давосу від Forbes

Сьогодні, 20 січня, розпочався щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім церемонії відкриття з концертом та нагородженням Crystal Awards, серед подій відбулася дискусія навколо інавгурації Дональда Трампа та його перших кроків як президента США. Серед учасників панелі – міжнародний редактор The Economist Патрік Фоуліс, президент глобального аналітичного центру ORF Самір Саран, головна редакторка The National Міна Аль-Орайбі та головред Time Сем Джейкобс. Forbes Ukraine коротко переказує головне.

Основні тези дискусії охоплювали політичний стиль і підхід адміністрації Дональда Трампа 2.0, відмінності від першого терміну, та ширше сприйняття його президентства.

Орієнтація на економіку США

Один із ключових моментів – більш упевнена, прагматична та економічно орієнтована стратегія, порівняно з його попередньою адміністрацією. Трамп, який отримав більшу підтримку виборців, ніж під час першого терміну, приходить із сильною внутрішньою позицією. Це дозволяє йому швидко впроваджувати свої рішення.

Адміністрація зосередиться на реалізації масштабних економічних ініціатив, зокрема і через нові укази. Втім, це може створити напруженість у відносинах із Конгресом та судовою системою.

Міжнародний контекст

У міжнародній політиці особливий акцент Трамп зробить на Близькому Сході, який він називає легким для вирішення. Питання завершення війни між Україною та Росією він вважає важчим.

Учасники дискусії відзначили роль Трампа у досягненні перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, хоча Сем Джейкобс та Патрік Фоуліс називають його тимчасовим. Водночас питання, серед яких вплив Ірану чи дводержавне рішення для Ізраїлю й Палестини, залишаються нерозвʼязаними.

Адміністрація Трампа демонструє більш прагматичний підхід. Вона прагне мінімізувати військову участь, натомість посилюючи дипломатичний та економічний тиск. Цей підхід втілює загальний тренд США до скорочення глобальної ролі, що сфокусувалася лише на стратегічних регіонах. І не в останню чергу це пов’язано зі слабкістю Європи.

Європа, Китай та Латинська Америка

Окрему увагу спікери приділили відносинам США з Європою, Китаєм і Латинською Америкою. Трамп, імовірно, віддасть перевагу більш транзакційній моделі співпраці, яка передбачає менший акцент на альянси й більший на конкретні домовленості.

Для Європи це означає зростання відповідальності за власну оборону та політичну стабільність.

Щодо Китаю адміністрація збереже жорсткий економічний тиск, включно з тарифами й обмеженням технологічних трансферів.

У Латинській Америці можливе поновлення доктрини Монро, але конкретні кроки залишаються невизначеними.

Роль медіа

На особливу згадку заслужили виклики для медіа в умовах домінування нових технологій. Попри зростання ролі соцмереж і платформ, традиційні медіа все ще залишаються впливовими, особливо як джерело перевіреної інформації в умовах зростання кількості фейкових новин.

Адміністрація Трампа активно використовує технологічні платформи для комунікації, але водночас зберігає інтерес до традиційних медіа, серед них, наприклад, Time та The New York Times. Це підкреслює прагнення нового президента залишатися у центрі уваги.

Клімат та енергетика

Важливий аспект розмови – зміни в енергетичній політиці та вплив на кліматичні ініціативи.

Підхід до «зеленого» переходу, ймовірно, стане прагматичнішим, із зосередженням на національних економічних інтересах. Однак глобальні кліматичні зобов’язання можуть переглянути, особливо якщо вони суперечать економічним пріоритетам адміністрації.

Загалом редактори Time, The Economist та The National висловили обережний оптимізм, але водночас і стурбованість через непередбачуваність нової адміністрації.

Учасники дискусії визнали, що новий підхід США до міжнародної політики може створити як можливості для співпраці, так і серйозні виклики для глобальної стабільності.