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Співзасновник Uklon Сергій Смусь /надано пресслужбою
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Наш бізнес – показник роботи економіки». Співзасновник Uklon Сергій Смусь – про конкуренцію з Bolt, інвестиції у Defence Tech та експансію

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

6 хв читання

З урахуванням воєнного дисконту оцінка Uklon може бути 7-8хEBITDA, каже співзасновник компанії Сергій Смусь Фото надано пресслужбою

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У 2025 році Uklon може запуститися у новій країні, зазначає співзасновник компанії Сергій Смусь. Чому компанія обережно підходить до закордонної експансії, які напрямки ключові для Uklon і скільки може коштувати компанія? Про це співзасновник компанії Сергій Смусь розповів в ефірі YouTube-проєкту Business Breakfast від Forbes Ukraine

Лідер українського ринку онлайн-виклику таксі Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – впевнений Смусь. 

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