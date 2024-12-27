З 1 січня ФОПи платитимуть військовий збір, а тарифи на передачу електроенергії зростуть, мінімальна ж зарплата – ні. Forbes Ukraine зібрав ключові зміни, які наберуть чинності з нового року

Президент Володимир Зеленський 25 грудня підписав законопроєкт №9319, що скасував оподаткування ФОПів «заднім числом». Тепер ФОПи мають сплачувати військовий збір з 1 січня.

На початок року також припадають ліквідація МСЕК, зміна тарифів на передачу електроенергії та посилки «Укрпошти». Також у січні Нацбанк повертає довоєнну практику стрес-тестування банків.