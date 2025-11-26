Прослухати матеріал
Кабмін оновив правила програми компенсації за купівлю українських товарів «Національний кешбек». Тепер кошти не можна спрямовувати на мобільний зв’язок та ресторани – категорії, де користувачі витрачали найбільше. Чому Кабмін пішов на скорочення програми, започаткованої президентом?
Із переліку категорій, на які можна витратити кошти за програмою «Національний кешбек», зникло понад 20 категорій за рішенням уряду від 24 листопада. Зокрема – мобільний звʼязок та телекомунікаційні послуги, на які минулого року було спрямовано 1,4 млрд грн.
«Нацкешбек» – це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва. Проєкт «Нацкешбеку» – експериментальний та був розрахований початково на два роки.
