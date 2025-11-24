Мінекономіки опублікувало оновлений перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, накопичені за програмою «Національний кешбек». Про це повідомила пресслужба відомства.

Деталі

У Мінекономіки зазначили, що зміни пов’язані з запуском іншої державної програми – «Зимова підтримка», яка передбачає виплату всім громадянам 1000 гривень, що після оформлення мають надійти на картку «Нацкешбеку».

Категорії витрат уніфікували, зосередивши їх передусім на базових і необхідних потребах, додали в Мінекономіки.

Згідно з постановою від 22 листопада 2025 року, залишається доступною оплата комунальних послуг (е/е, газ, опалення та водопостачання), у супермаркетах та бакалійних магазинах, у продовольчих магазинах (ринки, магазини зі спецасортиментом, напівфабрикати, продаж з торговими автоматами).

За кошти з програм можна розрахуватися в аптеках, купити книги та іншу друковану продукцію, або сплатити поштові послуги. Пропонується також спрямувати надані кошти благодійним організаціям.

Кошти не можна спрямувати на оплату будівельних/ландшафтних/садівничих послуг, закупку будматеріалів, прибирання, туристичні послуги, готелі, курорти, сплату проїзду приміськими поїздами та місцевим пасажирським транспортом, залізничних пасажирських перевезень, лізинг, телекомунікації (плату мобільних тарифів, інтернет-послуг, супутникові/ТБ послуги).

Також не можна витратити кошти програм у місцях харчування/ресторанах, на страхування, похоронні служби, у закладах здоров’я та краси, лікарські та медичні послуги, розваги, оплату послуг у дитячих садках, школах, коледжах або університетах, бізнес-школах.

Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Контекст

У жовтні уряд оголосив запуск програми «Зимової підтримки». Йдеться про комплекс ініціатив – від фінансової допомоги до безкоштовного проїзду потягом. Як виглядає новий пакет підтримки від уряду та президента, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Кабінет Міністрів очікує до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою «Зимова підтримка» у 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн для найбільш вразливих категорій. На виплати уряд передбачив близько 14 млрд грн.

На 24 листопада понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка». 1,7 млн повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 000 виплат на дітей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Подати заявку можна до 24 грудня.