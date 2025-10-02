Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:04 хвилин
Золото цьогоріч продовжує дорожчати і коштує вже понад $3800 за унцію. Чому ціни на золото бʼють рекорди та чи можуть цим скористатися інвестори? Як купити золото в Україні та чи є сенс звернути увагу на інші дорогоцінні метали? Розбір Forbes Ukraine
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ціни на класичний «захисний актив» – золото – за останній тиждень оновили історичний максимум, уперше перевищивши позначку $3800 за тройську унцію. «Стелю» в $3000 золото пробило ще в березні – на очікуваннях торгових війн з боку адміністрації президента США. У такий спосіб інвестори хеджують геополітичні ризики.
Станом на 30 вересня фʼючерси на COMEX (американська біржа товарних ф’ючерсів, яка є основним майданчиком для торгівлі золотом у світі) з поставкою в грудні торгуються близько $3880 за унцію. За день торгів 30 вересня фʼючерси з поставкою в грудні подорожчали на 0,5%, досягнувши рівня $3891.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.