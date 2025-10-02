Золото цьогоріч продовжує дорожчати і коштує вже понад $3800 за унцію. Чому ціни на золото бʼють рекорди та чи можуть цим скористатися інвестори? Як купити золото в Україні та чи є сенс звернути увагу на інші дорогоцінні метали? Розбір Forbes Ukraine

Ціни на класичний «захисний актив» – золото – за останній тиждень оновили історичний максимум, уперше перевищивши позначку $3800 за тройську унцію. «Стелю» в $3000 золото пробило ще в березні – на очікуваннях торгових війн з боку адміністрації президента США. У такий спосіб інвестори хеджують геополітичні ризики.

Станом на 30 вересня фʼючерси на COMEX (американська біржа товарних ф’ючерсів, яка є основним майданчиком для торгівлі золотом у світі) з поставкою в грудні торгуються близько $3880 за унцію. За день торгів 30 вересня фʼючерси з поставкою в грудні подорожчали на 0,5%, досягнувши рівня $3891.