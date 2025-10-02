Золото в этом году продолжает дорожать и стоит уже более $3800 за унцию. Почему цены на золото бьют рекорды и могут ли этим воспользоваться инвесторы? Как купить золото в Украине и есть ли смысл обратить внимание на другие драгоценные металлы? Разбор Forbes Ukraine

Цены на классический «защитный актив» – золото – за последнюю неделю обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в $3800 за тройскую унцию. «Потолок» в $3000 золото пробило еще в марте – на ожиданиях торговых войн со стороны администрации президента США. Таким образом, инвесторы хеджируют геополитические риски.

По состоянию на 30 сентября фьючерсы на COMEX (американская биржа товарных фьючерсов, которая является основной площадкой для торговли золотом в мире) с поставкой в ​​декабре торгуются около $3880 за унцию. За день торгов 30 сентября фьючерсы с поставкой в ​​декабре подорожали на 0,5%, достигнув уровня $3891.