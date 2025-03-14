Ціна на золото вперше перевищила $3000 за унцію

Ціна фʼючерсу на золото з поставкою у квітні вперше перевищила $3000 за тройську унцію, свідчать дані фʼючерсної біржі Comex . Інвестори розглядають золото як засіб хеджування від політичних ризиків та інфляції.

Деталі

Ціна на золото встановила рекорд в ніч на 14 березня, досягнувши позначки в $3005 за унцію. Згодом ціна відкотилася і на 9:30 за Києвом становить $2996.

Контекст

Інвесторів турбує агресивна торговельна політика президента США Дональда Трампа та її вплив на глобальну економіку, що, своєю чергою, продовжує підтримувати попит на безпечні активи. «Ризик-офф позиція ринку відображає очікування інвесторів, що торговельна напруженість, ймовірно, погіршиться, перш ніж вщухне, і вони знову звертаються до золота як безпечного активу для захисту від волатильності портфеля», – сказав ринковий стратег IG Єап Джун Ронг в коментарі Reuters.

Крім того, зростаючі очікування подальшого помʼякшення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) стають ще одним фактором, що сприяє популярності золота.

За даними Всесвітньої ради із питань золота, у четвертому кварталі 2024 року попит на золото (включаючи позабіржові інвестиції) зріс на 1% у річному обчисленні, досягнувши нового квартального максимуму, а загалом річний попит на золото встановив рекорд – 4974 т. Центральні банки продовжували активно скуповувати золото, перевищивши позначку в 1000 т закупівель третій рік поспіль.