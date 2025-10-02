Депутати завершили роботу над законопроєктом про створення нової структури – Національної установи розвитку. Вона буде створена на базі Фонду розвитку підприємства, який реалізував програму «5-7-9%», та фокусуватиметься на підтримці бізнесу, який постраждав під час війни. Інша мета – запустити перший етап компенсації військових ризиків для підприємців. Як будуть працювати нові програми?
Наступного тижня парламент розгляне в другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку (НУР), кажуть троє депутатів фінансового комітету Верховної Ради.
Нова інституція замінить наявний Фонд розвитку підприємництва, який відповідав за програми підтримки для бізнесу. Найбільша – доступні кредити «5-7-9%». НУР буде фокусуватися на проєктах з відбудови, підтримці бізнесу на прифронтових територіях, а також релокованих підприємств.
