Депутати завершили роботу над законопроєктом про створення нової структури – Національної установи розвитку. Вона буде створена на базі Фонду розвитку підприємства, який реалізував програму «5-7-9%», та фокусуватиметься на підтримці бізнесу, який постраждав під час війни. Інша мета – запустити перший етап компенсації військових ризиків для підприємців. Як будуть працювати нові програми?