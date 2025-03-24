Не вистачає 7 млрд грн. Мінекономіки, НБУ та Фонд підприємництва хочуть змінити умови програми «5-7-9%» через борги перед банками. Які варіанти?

Заборгованість Фонду розвитку підприємництва перед банками за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» становить понад 7 млрд грн. Торік уряд вже корегував умови програми, обмеживши кредити на поповнення обігових коштів більш ніж у 10 разів. Чи реально знизити заборгованість держбюджету перед банками зараз та як вона виникла?

«Відстають із виплатами на 5–6 місяців», – йдеться в письмовій відповіді пресслужби ПУМБ про борг держави за програмою «5-7-9%». ПУМБ має третій за обсягом портфель кредитів серед банків – учасників програми. Держава відшкодовує банкам різницю у відсотках за видані під пільгову ставку кредити. Станом на середину березня борг за цими компенсаціями становив 7,13 млрд грн.

На «5-7-9» припадає майже кожен третій гривневий кредит бізнесу, уточнює голова правління Фонду розвитку підприємництва (ФРП) Андрій Гапон, що відповідає за програму. Поточний портфель програми складає 135,5 млрд грн, що забагато, вважає він.