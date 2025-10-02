Депутаты завершили работу над законопроектом о создании новой структуры – Национального учреждения развития. Она будет создана на базе Фонда развития предприятия, реализовавшего программу «5-7-9%», и будет фокусироваться на поддержке бизнеса, пострадавшего во время войны. Иная цель – запустить первый этап компенсации военных рисков для предпринимателей. Как будут работать новые программы?