Новый госфонд для предпринимателей и компенсация рисков. Совет финализовал законопроект о Национальном учреждении развития. Что изменится для бизнеса

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая
Ира Крицкая
Forbes

Національна установа розвитку замість Фонду розвитку підприємництва /Getty Images

Совет финализовал законопроект о Национальном учреждении развития и запускает страхование для бизнеса Фото Getty Images

Депутаты завершили работу над законопроектом о создании новой структуры – Национального учреждения развития. Она будет создана на базе Фонда развития предприятия, реализовавшего программу «5-7-9%», и будет фокусироваться на поддержке бизнеса, пострадавшего во время войны. Иная цель – запустить первый этап компенсации военных рисков для предпринимателей. Как будут работать новые программы?

На следующей неделе парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития (НУР), говорят три депутата финансового комитета Верховной Рады.

Новая институция заменит существующий Фонд развития предпринимательства, который отвечал за программы поддержки для бизнеса. Самая большая – доступные кредиты «5-7-9%». НУР будет фокусироваться на проектах по восстановлению, поддержке бизнеса на прифронтовых территориях, а также релокированных предприятий.

