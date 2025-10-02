Депутаты завершили работу над законопроектом о создании новой структуры – Национального учреждения развития. Она будет создана на базе Фонда развития предприятия, реализовавшего программу «5-7-9%», и будет фокусироваться на поддержке бизнеса, пострадавшего во время войны. Иная цель – запустить первый этап компенсации военных рисков для предпринимателей. Как будут работать новые программы?
На следующей неделе парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития (НУР), говорят три депутата финансового комитета Верховной Рады.
Новая институция заменит существующий Фонд развития предпринимательства, который отвечал за программы поддержки для бизнеса. Самая большая – доступные кредиты «5-7-9%». НУР будет фокусироваться на проектах по восстановлению, поддержке бизнеса на прифронтовых территориях, а также релокированных предприятий.
