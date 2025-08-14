Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:29 хвилин
Держстат рахує багато показників інфляції. Однак жоден із них не описує зміну витрат типового «офісного» бізнесу, що дотичний до створення майже половини ВВП. Аналітичний відділ Forbes Ukraine ліквідував цю прогалину, розробивши показник інфляції бізнесу
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.