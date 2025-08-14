Держстат рахує багато показників інфляції. Однак жоден із них не описує зміну витрат типового «офісного» бізнесу, що дотичний до створення майже половини ВВП. Аналітичний відділ Forbes Ukraine ліквідував цю прогалину, розробивши показник інфляції бізнесу