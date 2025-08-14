Підписка від 49 грн
«Офісна» інфляція. Forbes Ukraine знайшов новий вимір темпів зростання цін: показник, що описує зміну видатків бізнесу. Що найбільше зʼїдає його гроші

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

Держстат рахує багато показників інфляції. Однак жоден із них не описує зміну витрат типового «офісного» бізнесу, що дотичний до створення майже половини ВВП. Аналітичний відділ Forbes Ukraine ліквідував цю прогалину, розробивши показник інфляції бізнесу

