Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Офисная» инфляция. Forbes Ukraine нашел новое измерение темпов роста цен: показатель, описывающий изменение расходов бизнеса. Что больше всего съедает его деньги

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

3 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:29 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:29

Госстат рассчитывает много показателей инфляции. Однако ни один из них не описывает изменение расходов типичного «офисного» бизнеса, причастного к созданию почти половины ВВП. Аналитический отдел Forbes Ukraine ликвидировал этот пробел, разработав показатель инфляции бизнеса

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні