Госстат рассчитывает много показателей инфляции. Однако ни один из них не описывает изменение расходов типичного «офисного» бизнеса, причастного к созданию почти половины ВВП. Аналитический отдел Forbes Ukraine ликвидировал этот пробел, разработав показатель инфляции бизнеса