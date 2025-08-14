Вперше за майже десять років після націоналізації ПриватБанк додав у стратегію кредитування великого бізнесу і вже за рік наростив портфель у цьому сегменті до понад 10 млрд грн. Найбільший кейс – позика «Нафтогазу» на 4,7 млрд грн. Чому найбільший банк країни повертається у корпоративний бізнес та які має амбіції? Інтервʼю члена правління ПриватБанку з корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва
Після націоналізації у 2016 році ПриватБанк змінив свою стратегію, зосередившись на кредитуванні малого та середнього бізнесу. Великий корпоративний бізнес – більш ризикований, тож новий менеджмент вирішив від нього відмовитись. Тим паче, що банк мав на балансі великий портфель «токсичних» кредитів компаніям, повʼязаним з ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Та через велику війну і потенціал корпоративного сегмента «Приват» знову працює з великими компаніями, пояснює логіку повернення у «корпорейт» член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.
