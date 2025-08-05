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«Спалити після прочитання». Боголюбов готується до контратаки після їхньої з Коломойським поразки ПриватБанку у Лондоні. Що нового про партнерів розповіло велике рішення суду

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

8 хв читання

Справа ПриватБанку у Лондоні та роль Коломойського і Боголюбова

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли судову баталію в Лондоні державному ПриватБанку. Наскільки залізні докази зібрані проти них?

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Геннадій Боголюбов заявив про намір оскаржити рішення Високого суду Лондона, минулого тижня суд виніс рішення на користь державного ПриватБанку. У цій справі бізнесмен та його партнер Ігор Коломойський виступають можливими співавторами великого шахрайства на мільярди доларів. Чи дійсно суддя міг помилитися щодо ролі Боголюбова? Що ми дізналися з наддетального рішення суду про їхні взаємовідносини та вплив на банк до націоналізації

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«Суддя припустився серйозних помилок у ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства та нібито завданих банку збитків», – йдеться у заяві адвоката Геннадія Боголюбова Джорджа Мейліна, переданій Forbes Ukraine пресслужбою бізнесмена у пʼятницю, 1 серпня. Це сталося через два дні після оприлюднення рішення Високого суду Лондона у справі ПриватБанку проти колишніх власників.

У спілкуванні з репортером Forbes у понеділок Мейлін підтвердив, що Боголюбов планує оскаржувати рішення. Його клієнт разом із багаторічним партнером Ігорем Коломойським фігурує у справі про можливе шахрайство. Англійський суд розглядав лише частину можливого масиву схем, через які банк міг отримати збитки на $5,5 млрд. У «лондонській» справі йдеться про $1,7-2,2 млрд (залежить від врахування відсотків) потенційних зобовʼязань Коломойського та Боголюбова перед їхнім у минулому ключовим активом.

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