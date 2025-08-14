Впервые почти за десять лет после национализации ПриватБанк добавил в стратегию кредитование крупного бизнеса и уже через год нарастил портфель в этом сегменте до более 10 млрд грн. Самый большой кейс – заем «Нафтогаза» на 4,7 млрд грн. Почему крупнейший банк страны возвращается в корпоративный бизнес и каковы его амбиции? Интервью члена правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МСБ Евгения Заиграева

После национализации в 2016 году ПриватБанк изменил свою стратегию, сосредоточившись на кредитовании малого и среднего бизнеса. Большой корпоративный бизнес – более рискованный, так что новый менеджмент решил от него отказаться. Тем более что банк имел на балансе большой портфель «токсичных» кредитов компаниям, связанным с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Но из-за большой войны и потенциала корпоративного сегмента «Приват» снова работает с крупными компаниями, объясняет логику возвращения в «корпорейт» член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного и малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.