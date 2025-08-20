Як Державна податкова служба працюватиме в умовах нового мораторію на перевірки? Що таке новий ризикоорієнтований підхід до бізнесу? Чому один з лідерів виробництва нелегального тютюну досі працює? І чи варто чекати збільшення оподаткування для посилок та розкриття банківської таємниці? Про це – в інтерв’ю в.о. голови податкової Лесі Карнаух