Як Державна податкова служба працюватиме в умовах нового мораторію на перевірки? Що таке новий ризикоорієнтований підхід до бізнесу? Чому один з лідерів виробництва нелегального тютюну досі працює? І чи варто чекати збільшення оподаткування для посилок та розкриття банківської таємниці? Про це – в інтерв’ю в.о. голови податкової Лесі Карнаух
Леся Карнаух, 42, стала виконувачкою обов’язків голови Державної податкової служби два місяці тому після призначення колишнього очільника Руслана Кравченка генеральним прокурором.
До цього вона працювала заступницею керівників Рахункової палати (2018-2023) та Київської обласної держадміністрації (2023-2025). У податкову Карнаух прийшла на посаду першої заступниці на початку травня цього року.
