Как Государственная налоговая служба будет работать в условиях нового моратория на проверки? Что такое новый рискоориентированный подход к бизнесу? Почему один из лидеров производства нелегального табака до сих пор работает? И стоит ли ожидать увеличения налогообложения для посылок и раскрытия банковской тайны? Об этом – в интервью и.о. главы налоговой Леси Карнаух
Леся Карнаух, 42, стала исполняющим обязанностей главы Государственной налоговой службы два месяца назад после назначения бывшего главы Руслана Кравченко генеральным прокурором.
До этого она работала заместителем руководителей Счетной палаты (2018–2023) и Киевской областной госадминистрации (2023–2025). В налоговую Карнаух пришла на должность первого заместителя в начале мая этого года.
