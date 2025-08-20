Как Государственная налоговая служба будет работать в условиях нового моратория на проверки? Что такое новый рискоориентированный подход к бизнесу? Почему один из лидеров производства нелегального табака до сих пор работает? И стоит ли ожидать увеличения налогообложения для посылок и раскрытия банковской тайны? Об этом – в интервью и.о. главы налоговой Леси Карнаух