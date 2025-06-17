Після пів року очікувань парламент готується призначити нового генерального прокурора. Ним з високою імовірністю стане діючий очільник податкової Руслан Кравченко. Також раніше він очолював Київську ОВА та був прокурором у справі державної зради президента Віктора Януковича. Чи зможе Кравченко змінити роботу генпрокуратури та вибудувати незалежність органу?