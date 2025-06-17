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Після пів року очікувань парламент готується призначити нового генерального прокурора. Ним з високою імовірністю стане діючий очільник податкової Руслан Кравченко. Також раніше він очолював Київську ОВА та був прокурором у справі державної зради президента Віктора Януковича. Чи зможе Кравченко змінити роботу генпрокуратури та вибудувати незалежність органу?
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Верховна Рада 17 червня, ймовірно, призначить Руслана Кравченка, 35, на посаду генерального прокурора.
«Вважаю його потенційно кращим за інших кандидатів, які розглядались на цю посаду за останні сім місяців», – каже народна депутатка Галина Янченко («Слуга народу»).
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