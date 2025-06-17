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Справа Януковича, тестовий режим у податковій та відданість системі. Руслан Кравченко – імовірний новий генпрокурор. Що зміниться для бізнесу та прокуратури

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

6 хв читання

Кравченко, податкова, прокуратура /колаж Анастасія Савеленко

Руслан Кравченко може стати наймолодшим в історії генпрокурором України Фото колаж Анастасія Савеленко

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Після пів року очікувань парламент готується призначити нового генерального прокурора. Ним з високою імовірністю стане діючий очільник податкової Руслан Кравченко. Також раніше він очолював Київську ОВА та був прокурором у справі державної зради президента Віктора Януковича. Чи зможе Кравченко змінити роботу генпрокуратури та вибудувати незалежність органу?

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