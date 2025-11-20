Інвестор і засновник PayPal Пітер Тіль, який з 90-х років спрогнозував чимало тенденцій на фінансовому і технологічному ринку, продав усі акції лідера в сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ Nvidia. Зробив це на піку – з початку року акції Nvidia зросли на 39% до нинішніх понад $186. І Тіль не єдиний, хто вийшов з інвестицій у Nvidia. Про що це сигналізує ринку? Чи дійсно «бульбашка АІ» от-от лусне?

Ввечері 19 листопада найдорожча компанія світу Nvidia з ринковою капіталізацією $4,5 трлн публікує напрочуд сильний прогноз доходів з очікуваними продажами на $65 млрд у листопаді–січні, пише Bloomberg. Цифра перевищує прогнози аналітиків приблизно на $3 млрд та демонструє стійкий попит на дорогі та потужні чипи для штучного інтелекту.

Ці оптимістичні дані виходять на тлі новин про продаж деякими помітними інвесторами акцій Nvidia та побоювань, що витрати на дороге обладнання невиправдані. Серед таких інвесторів – засновник PayPal Пітер Тіль. У липні–вересні цього року фонд Тіля Thiel Macro LLC продав акції компанії Nvidia.