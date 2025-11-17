Хедж-фонд Пітера Тіля Thiel Macro LLC повністю позбувся акцій Nvidia Corp. у третьому кварталі. Про це 17 листопада пише Bloomberg з посиланням на подану форму 13F.
Деталі
- Фонд продав увесь свій пакет із 537 742 акцій провідного світового виробника чипів для штучного інтелекту – на кінець вересня ці папери коштували приблизно $100 млн. Тепер основними ставками Thiel Macro є Apple Inc., Microsoft Corp. та зменшена частка в Tesla Inc.
- Крок Тіла відбувся на тлі зростання побоювань щодо «бульбашки» в інвестиціях у ШІ, яка зробила Nvidia найдорожчою компанією світу, пише Bloomberg. Найвідомішим критиком став менеджер хедж-фонду Майкл Беррі – він розкрив ведмежі ставки проти Nvidia та Palantir Technologies Inc.
- Акції Nvidia з кінця вересня зросли лише приблизно на 2% і в понеділок перед відкриттям американського ринку дешевшали ще на 1%. Аналіз звітів 13F від 909 хедж-фондів показав майже ідеальний паритет: 161 фонд наростив позиції в Nvidia, 160 – скоротив.
- Зазначається, що думки щодо перспектив компаній ШІ залишаються розділеними: вони продовжують залучати й витрачати величезні кошти, але досі не продемонстрували моделей монетизації, які б виправдовували такі астрономічні інвестиції.
Контекст
У жовтні про повний продаж своїх акцій Nvidia на $5,83 млрд оголосила й японська SoftBank Group (переважно для фінансування інших проєктів у сфері ШІ). Тіль завжди був менш оптимістичним щодо розвитку штучного інтелекту, ніж засновник SoftBank Масайосі Сон, але обидва інвестори вийшли з позицій саме тоді, коли Nvidia першою в історії подолала капіталізацію в $5 трлн.
