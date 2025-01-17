Цілили по топкорупціонерам, влучили по всім. Бізнес і депутати проти скасування «правок Лозового», які стали «маяком» МВФ. Який вихід з глухого кута 

НАБУ та САП хочуть скасувати «правки Лозового» для більш ефективного розслідування топкорупції. Це також вимога МВФ, яку Рада мала прийняти ще минулого року. Проти змін виступають найбільші бізнес-асоціації: скасування «правок» може стати додатковим тиском на підприємців з боку правоохоронців, а закриття справ розтягнеться у часі. Депутати пропонують скасування «правок» змінити на іншу антикорупційну реформу. Які варіанти розв'язання проблеми?

Вранці 16 січня Спілка українських підприємців, Diia.City United, Федерація роботодавців України і ще шість бізнес-асоціацій та обʼєднань закликали депутатів не підтримувати жоден з чотирьох законопроєктів, які скасовують частину «правок Лозового».

«Розслідування не може тривати вічність, а бізнесмен, який підозрюється у чомусь, має право розраховувати на визначеність процедури, а не чекати роками, доки слідство займається своїми справами», – пояснює позицію бізнесу інвестиційний банкір Ігор Мазепа.