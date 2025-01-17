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Цілили по топкорупціонерам, влучили по всім. Бізнес і депутати проти скасування «правок Лозового», які стали «маяком» МВФ. Який вихід з глухого кута 

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

6 хв читання

«правки Лозового», бізнес, НБУ,САП /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Бізнес виступає проти скасування «правок Лозового», які необхідні САП та НАБУ для розслідування топкорупції. Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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НАБУ та САП хочуть скасувати «правки Лозового» для більш ефективного розслідування топкорупції. Це також вимога МВФ, яку Рада мала прийняти ще минулого року. Проти змін виступають найбільші бізнес-асоціації: скасування «правок» може стати додатковим тиском на підприємців з боку правоохоронців, а закриття справ розтягнеться у часі. Депутати пропонують скасування «правок» змінити на іншу антикорупційну реформу. Які варіанти розв'язання проблеми?

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