Бізнес-спільнота закликала Верховну Раду не ухвалювати проєкти закону про скасування «правок Лозового»

Низка провідних бізнес-об’єднань висловилась проти ухвалення законопроєкту №12367, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про прокуратуру», йдеться в їхній спільній заяві 16 січня. Вони наголошують, що запропоновані зміни можуть створити додаткові важелі впливу на підприємців і потенційний тиск на бізнес, а також створити підстави для свавілля правоохоронних органів.

Ключові факти

Згідно із заявою, Федерація роботодавців України, Асоціація Підприємців-ветеранів АТО, Спілка українських підприємців, Спілка Diia.City United, Маніфест 42, Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, Український союз промисловців і підприємців, Міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України глибоко занепокоєні проєктом закону №12367, а також альтернативними №12367-1, №12367-2, №12367-3.

За їхніми словами, запропоновані зміни створюють ризики порушення принципу презумпції невинуватості, принципу змагальності сторін та покладення тягаря доведення на сторону захисту, що суттєво впливає на бізнес-середовище України.

Підприємці наголошують, що проєкти передбачають автоматичне продовження строків досудового розслідування, а також відсутність автоматизму закриття справ у звʼязку з закінченням строків досудового розслідування і перекладення тягаря доведення на сторону захисту.

Наголошується, що «через таку невизначеність і можливість зловживань, правоохоронці направлятимуть обвинувальні акти в суди, а на етапі підготовчого провадження вже нічого не можна буде зробити, як це зараз передбачено, і стороні захисту потрібно буде проходити всю процедуру судового розгляду».

Бізнес-спільнота вважає, що такі зміни вносять ще більшу невизначеність в рамках кримінальних проваджень, паралізації та блокування його господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків.

Бізнес закликав Верховну Раду та народних депутатів не підтримувати вказані законопроекти і ініціювати широке обговорення з представниками бізнесу, експертами та громадськістю для розробки змін, які сприятимуть покращенню доступу до правосуддя без створення додаткових ризиків для бізнесу.

Контекст

Кабінет міністрів виніс на розгляд парламенту законопроєкт №12367 про скасування так званих правок Лозового 30 грудня 2024 року. Проєкт закону розроблено на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного фінансування.

У Меморандумі зазначено, що законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізувати наслідки спливу строків досудового розслідування (зокрема, у справах про корупцію), що нівелює дію норм «правок Лозового».

НАБУ та САП закликали парламент підтримати законопроєкт №12367-3. Вони наголошували, що він спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.

9 січня Transparency International Ukraine рекомендувала доопрацювати проєкт закону, оскільки певні його положення є «ризиковими та недосконалими».