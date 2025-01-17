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Целились по топ-коррупционерам, попали по всем. Бизнес и депутаты против отмены «правок Лозового», ставших «маяком» МВФ. Какой выход из тупика

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

6 хв читання

«правки Лозового», бізнес, НБУ,САП /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Бизнес выступает против отмены «правок Лозового», необходимых САП и НАБУ для расследования топкоррупции. Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

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НАБУ и САП хотят отменить «правки Лозового» для более эффективного расследования топ-коррупции. Это также требование МВФ, которое Рада должна была принять еще в прошлом году. Против изменений выступают крупнейшие бизнес-ассоциации: отмена «правок» может стать дополнительным давлением на предпринимателей со стороны правоохранителей, а закрытие дел потребует времени. Депутаты предлагают изменить отмену «правок» на другую антикоррупционную реформу. Какие варианты решения проблемы?

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Утром 16 января Союз украинских предпринимателей, Diia.City United, Федерация работодателей Украины и еще шесть бизнес-ассоциаций и объединений призвали депутатов не поддерживать ни один из четырех законопроектов, отменяющих часть «правок Лозового».

«Расследование не может длиться вечность, а подозреваемый в чем-либо бизнесмен имеет право рассчитывать на определенность процедуры, а не ждать годами, пока следствие занимается своими делами», – объясняет позицию бизнеса инвестиционный банкир Игорь Мазепа.

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