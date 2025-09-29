БЕБ майже два місяці працює з новим керівником Олександром Цивінським. Бізнес бачить прогрес у комунікації, зменшується і кількість скарг на бюро. Утім найбільші виклики у нового керівника попереду – від боротьби з нелегальним бізнесом до побудови аналітичного блоку БЕБ. Як бізнес оцінює роботу бюро за нового керівника та які проблеми залишаються невирішеними?

Кількість скарг на роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) зменшилась з восьми у липні до двох у вересні, йдеться у відповіді Ради бізнес-омбудсмена (РБО). У Спілці українських підприємців (СУП), Федерації роботодавців України (ФРУ), та Європейській бізнес-асоціації (ЕБА) не фіксують нових скарг на роботу бюро.

Майже два місяці тому бюро отримало першого керівника, призначеного за оновленою конкурсною процедурою із залученням міжнародних експертів. Ним став ексдетектив НАБУ Олександр Цивінський. Шість його попередників так і не змогли реалізувати задум, з яким БЕБ створювалося як єдиний здебільшого аналітичний орган, що займається економічними злочинами.