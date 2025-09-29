БЭБ почти два месяца работает с новым руководителем Александром Цивинским. Бизнес видит прогресс в коммуникации, уменьшается количество жалоб на бюро. Впрочем, самые большие вызовы у нового руководителя впереди – от борьбы с нелегальным бизнесом до построения аналитического блока БЭБ. Как бизнес оценивает работу бюро нового руководителя и какие проблемы остаются нерешенными?

Количество жалоб на работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) уменьшилось с восьми в июле до двух в сентябре, говорится в ответе Совета бизнес-омбудсмена (СБО). В Союзе украинских предпринимателей (СУП), Федерации работодателей Украины (ФРУ) и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) не фиксируют новых жалоб на работу бюро.

Около двух месяцев назад бюро получило первого руководителя, назначенного по обновленной конкурсной процедуре с привлечением международных экспертов. Им стал экс-детектив Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) Александр Цивинский. Шесть его предшественников так и не смогли реализовать замысел, по которому БЭБ создавалось как единственный, в основном аналитический орган, занимающийся расследованием экономических преступлений.