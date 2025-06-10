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Конкурс на голову БЕБ призупинено за три тижні до дедлайну. СБУ перевіряє зв'язки кандидатів з Росією. Що відбувається з реформою?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

2 хв читання

БЕБ, конкурс /Колаж Анна Наконечна

Конкурс на голову БЕБ призупинено через ймовірні звʼязки кандидатів з Росією. Чому реформа зависла за крок до фіналу? Фото Колаж Анна Наконечна

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Конкурс на голову БЕБ, який має завершитися у липні, заблокований на невизначений час. Причина – СБУ звернулась до комісії з відбору, аби провести перевірку кандидатів на предмет звʼязків з Росією. Що далі чекає на конкурс?

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