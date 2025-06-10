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Конкурс на голову БЕБ, який має завершитися у липні, заблокований на невизначений час. Причина – СБУ звернулась до комісії з відбору, аби провести перевірку кандидатів на предмет звʼязків з Росією. Що далі чекає на конкурс?
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