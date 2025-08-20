Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Закон про лобіювання. Що має знати бізнес для уникнення штрафів? Десять питань до НАЗК

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

5 хв читання

1 вересня 2025 року в Україні запрацює Реєстр прозорості /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Від 1 вересня 2025 року в Україні запрацює Реєстр прозорості, який вимагатиме від лобістів звітувати про свою діяльність, клієнтів та фінансові витрати. Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:43 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:43

Від 1 вересня 2025-го має запрацювати закон про лобіювання. Для порушників передбачені санкції, але бізнес досі не має чітких інструкцій, як працювати з реєстром. Бізнес-асоціації та НАЗК просять Верховну Раду ухвалити два додаткових закони, щоб удосконалити норми та відкласти відповідальність на рік. Як захиститись від ризиків?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

З початку осені в Україні має запрацювати Реєстр прозорості, згідно з законом про лобіювання. Лобісти – юрособи та фізособи – повинні вносити дані про себе, клієнтів і бенефіціарів компаній-замовників, сфери та об’єкти лобіювання, витрати на лобістську діяльність й контакти з представниками влади. Реєстр адмініструватиме НАЗК, дані оновлюватимуть раз на пів року, а доступ буде відкритим для всіх.

Попри близький старт, у бізнеса залишаються десятки практичних питань: хто мусить реєструватися, які саме дані потрібно вносити у звіти та як трактуватимуться спірні дії – наприклад, благодійність, спонсорство чи співпраця з інфлюенсерами.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні