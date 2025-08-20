Від 1 вересня 2025-го має запрацювати закон про лобіювання. Для порушників передбачені санкції, але бізнес досі не має чітких інструкцій, як працювати з реєстром. Бізнес-асоціації та НАЗК просять Верховну Раду ухвалити два додаткових закони, щоб удосконалити норми та відкласти відповідальність на рік. Як захиститись від ризиків?

З початку осені в Україні має запрацювати Реєстр прозорості, згідно з законом про лобіювання. Лобісти – юрособи та фізособи – повинні вносити дані про себе, клієнтів і бенефіціарів компаній-замовників, сфери та об’єкти лобіювання, витрати на лобістську діяльність й контакти з представниками влади. Реєстр адмініструватиме НАЗК, дані оновлюватимуть раз на пів року, а доступ буде відкритим для всіх.

Попри близький старт, у бізнеса залишаються десятки практичних питань: хто мусить реєструватися, які саме дані потрібно вносити у звіти та як трактуватимуться спірні дії – наприклад, благодійність, спонсорство чи співпраця з інфлюенсерами.