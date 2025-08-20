Forbes Digital підписка
Закон о лоббировании. Что должен знать бизнес во избежание штрафов? Десять вопросов к НАПК

Forbes

5 хв читання

1 вересня 2025 року в Україні запрацює Реєстр прозорості /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

С 1 сентября 2025 года в Украине заработает Реестр прозрачности, который потребует от лоббистов отчитываться о своей деятельности, клиентах и финансовых затратах. Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

С 1 сентября 2025 года должен заработать закон о лоббировании. Для нарушителей предусмотрены санкции, но у бизнеса до сих пор нет четких инструкций, как работать с реестром. Бизнес-ассоциации и НАПК просят Верховную Раду принять два дополнительных закона, чтобы усовершенствовать нормы и отложить ответственность на год. Как защититься от рисков?

С начала осени в Украине должен заработать Реестр прозрачности согласно закону о лоббировании. Лоббисты – юрлица и физлица – должны вносить данные о себе, клиентах и бенефициарах компаний-заказчиков, сфере и объектах лоббирования, расходах на лоббистскую деятельность и контактах с представителями власти. Реестр будет администрировать НАПК, данные будут обновлять раз в полгода, а доступ будет открыт для всех.

Несмотря на близкий старт, у бизнеса остаются десятки практических вопросов: кто должен регистрироваться, какие именно данные нужно вносить в отчеты и как будут трактоваться спорные действия – например, благотворительность, спонсорство или сотрудничество с инфлюэнсерами.

