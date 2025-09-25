Антимонопольний комітет (АМКУ) за січень – липень 2025 року нарахував 5,1 млрд грн штрафів бізнесу. Це майже у 37 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і найвищий показник з 2021-го, коли обсяг штрафів становив 7,2 млрд грн. Більша частина штрафів стосується двох компаній, але бізнес відзначає низку проблем у взаємодії з АМКУ. Чи всі зауваження справедливі та яких змін хочуть підприємці?

2025 рік точно буде із запасом найбільшим за час повномасштабної війни за сумою штрафів, які бізнес отримав від АМКУ. Тільки за перші сім місяців року відомство, що слідкує за недобросовісною економічною конкуренцією у підприємницькій діяльності й у сфері державних закупівель, нарахувало 5,1 млрд грн штрафів. Востаннє більша сума була ще у 2021-му – 7 млрд грн.

Хоч левова частка нинішніх покарань припадає лише на двох фармдистриб’юторів – «БаДМ» та «Оптіма-Фарм» (4,8 млрд грн), зі статистики АМКУ видно, що комітет справді набирає обертів. Якщо у 2023-му ним було зафіксовано 1562 порушення (сума штрафів – 2,6 млрд грн), то у 2024-му – вже 2804 (1 млрд грн). Для порівняння: у попередньому рекордному 2021 році було 1675 порушень. У пресслужбі комітету не уточнили кількість штрафів у 2025-му.