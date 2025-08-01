Антимонопольний комітет України на засіданні 31 липня визнав дії двох фармдистриб’юторів – української компанії ТОВ «БаДМ» та українсько-естонського підприємства «Оптіма-Фарм» – порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Комітет дійшов висновку, що компанії узгоджували ціни на ліки та діяли як єдиний гравець. Загальний розмір штрафу становить понад 4,8 млрд грн, йдеться у повідомленні АМКУ.
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Деталі
- Розслідування, яке розпочалося минулого року, встановило, що у 2020–2023 роках компанії «одночасно або з мінімальним інтервалом» змінювали ціни на низку популярних ліків, зокрема Спазмалгон, Евказолін аква, Біфрен®, Мовіназа® та Нейроксон®.
- Їхня поведінка свідчить про антиконкурентні узгоджені дії, які виключали цінову конкуренцію, заявив АМКУ.
- Комітет зазначив, що обидва дистриб’ютори не мали прозорих механізмів ціноутворення й встановлювали торгові надбавки не на основі витрат, а для досягнення однакових або подібних цін.
- У результаті частка компаній на ринку зросла на 17%, а чистий прибуток – у 3,5 раза в «БаДМ» і в 11 разів в «Оптіма-Фарм» порівняно з 2019 роком.
- АМКУ зобовʼязав кожну з компаній усунути порушення та виніс рішення про накладення штрафу – 2,37 млрд грн на «БаДМ» та 2,43 млрд грн на «Оптіма-Фарм».
Контекст
«БаДМ» і «Оптіма-Фарм» – найбільші гравці на ринку оптової реалізації лікарських засобів в Україні. У 2022–2023 роках їхня сукупна частка перевищила 85%.
«БаДМ» контролюють бізнесмени із Дніпра – Олександр Дитятковський та Олександр Суходольський. Виторг компанії за підсумками 2024 року – 68,3 млрд грн.
Виторг «Оптіма-Фарм» Андрія Губського минулого року перевищив 69 млрд грн, свідчать дані в YouControl.
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