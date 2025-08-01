Антимонопольний комітет України на засіданні 31 липня визнав дії двох фармдистриб’юторів – української компанії ТОВ «БаДМ» та українсько-естонського підприємства «Оптіма-Фарм» – порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Комітет дійшов висновку, що компанії узгоджували ціни на ліки та діяли як єдиний гравець. Загальний розмір штрафу становить понад 4,8 млрд грн, йдеться у повідомленні АМКУ.