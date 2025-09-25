Forbes Digital підписка
«Заговор или просто поболтали». Объем антимонопольных штрафов уже достиг рекорда с 2021 года благодаря наказанию двух компаний. Почему бизнес беспокоит работа АМКУ?

Диана Павленко
Forbes
Forbes

5 хв читання

АМКУ, Кириленко /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Объем штрафов АМКУ достиг рекорда с 2021 года. Является ли это угрожающей тенденцией и что говорит бизнес о работе комитета? Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Антимонопольный комитет (АМКУ) за январь – июль 2025 года начислил 5,1 млрд грн штрафов бизнесу. Это почти в 37 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и наивысший показатель с 2021 года, когда объем штрафов составил 7,2 млрд грн. Большая часть штрафов касается двух компаний, но бизнес отмечает ряд проблем во взаимодействии с АМКУ. Все ли замечания справедливы и каких перемен хотят предприниматели?

2025 год точно будет с запасом крупнейшим за время полномасштабной войны по сумме штрафов, которые бизнес получил от АМКУ. Только за первые семь месяцев года ведомство, следящее за недобросовестной экономической конкуренцией в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок, начислило 5,1 млрд грн штрафов. В последний раз большая сумма была еще в 2021-м – 7 млрд грн.

Хотя львиная доля нынешних наказаний приходится лишь на двух фармдистрибьюторов – «БаДМ» и «Оптима-Фарм» (4,8 млрд грн), из статистики АМКУ видно, что комитет действительно набирает обороты. Если в 2023-м было зафиксировано 1562 нарушения (сумма штрафов – 2,6 млрд грн), то в 2024-м – уже 2804 (1 млрд грн). Для сравнения: в предыдущем рекордном 2021 году было 1675 нарушений. В пресс-службе комитета не уточнили количество штрафов в 2025-м.

