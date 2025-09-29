Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду позов, щоб через санкції стягнути активи російського бізнесмена Сергія Кабаргіна – зокрема понад 52% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління», повідомляє пресслужба відомства. Раніше АРМА оголосило конкурс на відбір управителя для акцій та активів компанії.
Деталі
- Мінʼюст просить стягнути в дохід держави 52,7595% від загальної кількості акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління», йдеться в повідомленні.
- Сергій Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу «Титан-2». Холдинг Титан-2 здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Холдинг «Титан–2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції–2, Курської атомної електростанції–2, повідомив Мін’юст.
Контекст
АТ «Кіровоградське рудоуправління» розташоване в Кропивницькому районі, займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.
У червні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну, бенефіціарному власнику Кіровоградського рудоуправління. За даними слідства, за вказівкою Кабаргіна сировина з українського підприємства постачалася нібито до третіх компаній, але насправді потрапляла до російських корпорацій «Росатом» і «Лукойл». Постачання здійснювалися через Боровичський комбінат вогнетривів у Росії. СБУ також встановила зв’язок бенефіціара Кіровоградського рудоуправління з російським військово-промисловим комплексом. Через підприємство нібито було перераховано до бюджету РФ близько 2,5 млрд рублів (приблизно $25,5 млн). Через це значна частина активів (включаючи корпоративні права) арештована та передана в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У 2023 році проти Кабаригіна ввели пʼятирічні санкції.
22 вересня АРМА оголосило конкурс на відбір управителя для акцій та активів «Кіровоградське рудоуправління» та повʼязаної з ним ДП «Мінерал».
