Акции «Кировоградского рудоуправления», принадлежащего россиянину, могут взыскать в доход государства

Forbes

1 хв читання

Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск, чтобы посредством санкций взыскать активы российского бизнесмена Сергея Кабаргина – в том числе более 52% акций АО «Кировоградское рудоуправление», сообщает пресс-служба ведомства. Ранее АРМА объявило конкурс на отбор управляющего для акций и активов компании.

  • Минюст просит взыскать в доход государства 52,7595% от общего количества акций АО «Кировоградское рудоуправление», говорится в сообщении.
  • Сергей Кабаргин – российский бизнесмен, совладелец российского холдинга «Титан-2». Холдинг Титан-2 осуществляет строительство объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности и является стратегическим партнером российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Холдинг «Титан-2» является генеральным подрядчиком в строительстве новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции – 2, Курской атомной электростанции – 2, сообщил Минюст.

Контекст

АО «Кировоградское рудоуправление» расположено в Кропивницком районе, занимается добычей песка, гравия и глины, в том числе огнеупорной каолиновой. Каолин используется для изготовления высококачественных огнеупорных изделий, при производстве керамических материалов, таких как фарфор, фаянс, керамическая плитка, сантехника, используется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также при производстве косметических средств, резиновых изделий, цемента и очистки воды.

В июне 2023 года Служба безопасности Украины выдвинула подозрение российскому бизнесмену Сергею Кабаргину, владельцу бенефициара «Кировоградского рудоуправления». По данным следствия, по указанию Кабаргина сырье из украинского предприятия поставлялось якобы в третьи компании, но на самом деле попадало в российские корпорации «Росатом» и «ЛУКойл». Поставки осуществлялись через Боровичский комбинат огнеупоров в России. СБУ также установила связь бенефициара «Кировоградского рудоуправления» с российским военно-промышленным комплексом. Через предприятие якобы было перечислено в бюджет РФ около 2,5 млрд рублей (примерно $25,5 млн). Поэтому значительная часть активов (включая корпоративные права) арестована и передана в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В 2023 году против Кабаргина ввели пятилетние санкции.

22 сентября АРМА объявило конкурс на отбор управляющего для акций и активов «Кировоградское рудоуправление» и связанного с ним ГП «Минерал».

