Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок конкурсу для вибору управителя для активів підприємств АТ «Кіровоградське рудоуправління» та ДП «Мінерал». Про це повідомила пресслужба агентства 22 вересня.

Деталі

До управління пропонуються наступні активи:

три пакети корпоративних прав АТ «Кіровоградське рудоуправління»;

три пакети корпоративних прав ДП «Мінерал»;

десять об’єктів нерухомого майна, включаючи адміністративну будівлю, чотири комплекси приміщень, клуб і магазин;

39 одиниць автотехніки, зокрема 20 вантажних і сім легкових автомобілів, три самоскиди, три екскаватори, два грейдери, два автобуси, бульдозер і навантажувач.

До участі в конкурсі запрошуються всі суб’єкти господарювання, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам. Тендерні пропозиції приймаються через систему Prozorro до 15:00 29 вересня 2025 року.

Контекст

АТ «Кіровоградське рудоуправління» розташоване в Кропивницькому районі, займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової.

У червні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну, бенефіціарному власнику Кіровоградського рудоуправління. За даними слідства, за вказівкою Кабаргіна сировина з українського підприємства постачалася нібито до третіх компаній, але насправді потрапляла до російських корпорацій «Росатом» і «Лукойл». Постачання здійснювалися через Боровичський комбінат вогнетривів у Росії. СБУ також встановила зв’язок бенефіціара Кіровоградського рудоуправління з російським військово-промисловим комплексом.