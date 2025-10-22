Антимонопольний комітет України (АМКУ) 9 жовтня визнав , що в період 2018-2024 років ПриватБанк займав монопольне становище на ринку послуг торгового еквайрингу. Частка банку за цей період перевищує відповідний критерій АМКУ у 35%. Відповідне рішення у справі АМКУ опублікував сьогодні, 22 жовтня.

Деталі

У цей період частка ПриватБанку за кількістю POS-терміналів залишалася сталою й не зазнавала суттєвих змін, йдеться у прессрелізі АМКУ.

Монополістом вважається учасник ринку з часткою більше 35%. У 2018-му ПриватБанк займав 62,2% ринку за кількістю пристроїв (170 600 терміналів), а у 2024-му – 63,6% (316 100 штук).

Частки банку на ринку емісії електронних платіжних засобів розраховували за даними НБУ, а саме кількості POS-терміналів у період з 2018-го по 2024 рік.

у період з 2018-го по 2024 рік. «Аналіз ринку послуг торгового еквайрингу з 2018-2024 років свідчить про те, що ПриватБанк не зазнавав значної конкуренції», – зазначається у рішенні АМКУ. Частка Ощадбанку за цей період варіювалась від 16,1% до 19,7%, а Райффайзен Банку – від 6,6% до 9,2%, за даними НБУ. Ці два банки займають друге та третє місце за частками ринку, відповідно.

Під час розгляду справи не було доведено, що ПриватБанк порушив законодавство щодо зловживання монопольним становищем на ринку торгового еквайрингу, йдеться у пресрелізі АМКУ. Банк встановлював єдину плату за послуги без врахування типу платіжної операції, що могло б обмежити конкуренцію чи обмежити інтереси інших учасників.

АМКУ постановив закрити справу, не уточнивши які подальші наслідки цього рішення для держбанку.

Контекст

У період 2019-2020 років до АМКУ надходили скарги від ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» та Організації роботодавців Смілянського району Черкаської області. У них йшлося про високі тарифи на еквайринг, встановлені банками, а також розмір комісійної винагороди інтерчейндж, яку визначають міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.

У період 2018-2024 рр. послуги торгового еквайрингу надавали від 21 до 26 банків (залежно від періоду). Серед банків зі значущими (від 5%) частками ринку еквайрингу є Ощадбанк та Райффайзен Банк.

З незначними обсягами ринку, але достатнім обсягом наданих послуг є МТБ Банк, Укргазбанк (використовували більше 1000 платіжних терміналів).

АМКУ у 2020-му відкрив схожу справу щодо монопольного становища Ощадбанку. У грудні 2024-го Комітет опублікував результати розслідування і встановив, що банк не мав такого становища на ринку з січня 2018-го по листопад 2023-го. Його частка на ринку становила від 16% до 19%.

Після публікації матеріалу додана інформація про те, що ПриватБанк не порушив законодавство щодо зловживання монопольним становищем.