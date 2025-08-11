Деталі

Міністерство енергетики країни отримає із резервного фонду бюджету 2 млн манатів (близько $1,2 млн для закупівлі енергообладнання азербайджанського виробництва, яке буде передане Україні як гуманітарна допомога.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 07 серпня 10 динамічних крафтових пивоварень

Контекст

Напередодні президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану, на якій, зокрема, обговорили енергетичну співпрацю. Сторони засудили навмисні авіаудари Росії по нафтосховищу, що належить азербайджанській компанії Socar в Україні, а також по інших азербайджанських обʼєктах і газокомпресорній станції, яка транспортує азербайджанський газ до України.

Раніше Алієв заявив, що удари РФ по азербайджанських нафтогазових об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці Баку й Києва.