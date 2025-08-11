Азербайджан виділить $1,2 млн на закупівлю енергетичного обладнання власного виробництва для України. Відповідний указ 11 серпня підписав президент Ільхам Алієв.
- Міністерство енергетики країни отримає із резервного фонду бюджету 2 млн манатів (близько $1,2 млн для закупівлі енергообладнання азербайджанського виробництва, яке буде передане Україні як гуманітарна допомога.
Контекст
Напередодні президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану, на якій, зокрема, обговорили енергетичну співпрацю. Сторони засудили навмисні авіаудари Росії по нафтосховищу, що належить азербайджанській компанії Socar в Україні, а також по інших азербайджанських обʼєктах і газокомпресорній станції, яка транспортує азербайджанський газ до України.
Раніше Алієв заявив, що удари РФ по азербайджанських нафтогазових об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці Баку й Києва.
