У ніч на 6 серпня Росія атакувала дронами компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області, яка забезпечувала транспортування газу через Трансбалканський маршрут, повідомила пресслужба Міненерго. Це вже працюючий напрям для постачання LNG із США та тестових обсягів газу з Азербайджану.

Деталі

Об’єкт поблизу українсько-румунського кордону був уражений десятками ударних безпілотників, зазначило Міненерго.

Компресорна станція є частиною маршруту, що з’єднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами. Вона відіграє важливу роль у диверсифікації джерел енергопостачання та зменшенні залежності від російського газу.

Маршрутом вже здійснювались постачання скрапленого газу зі США, а також відбулися тестові поставки азербайджанського газу. На місці удару працюють аварійні служби та інженери для оцінки пошкоджень та подальших кроків для відновлення інфраструктури.

Міністр енергетики Світлана Гринчук назвала атаку «ударом по енергетичній безпеці Європи». За її словами, Росія намагається зруйнувати альтернативні маршрути постачання енергоносіїв, адже ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Вона наголосила, що безкарність за атаки на критичну інфраструктуру лише розширює терор і підвищує ризики для всієї Європи.

Контекст

Російські атаки на енергетичні обʼєкти України тривають з осені 2022 року, але цього разу мішенню став обʼєкт, критичний не лише для українського ринку, а й для регіональної енергобезпеки.

Трансбалканський маршрут – це магістральний газопровід, що проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Раніше він використовувався для транспортування російського газу до Туреччини та інших країн Балкан, але після запуску «Турецького потоку» втратив своє первинне значення. У 2025 році маршрут було адаптовано для імпорту газу в Україну, зокрема з Греції та Азербайджану

28 липня НАК «Нафтогаз України» уклала першу угоду про закупівлю природного газу з Азербайджану з компанією SOCAR Energy Ukraine.