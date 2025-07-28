НАК «Нафтогаз України» уклала першу угоду про закупівлю природного газу з Азербайджану з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до Групи SOCAR. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький 28 липня.

Деталі

Вперше в історії тестову поставку газу здійснено Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – Україна.

«Ця поставка, хоч і невелика за обсягом, має стратегічне значення. Вона відкриває перспективи для довгострокового партнерства та є ще одним кроком до диверсифікації джерел енергопостачання, що зміцнює енергетичну безпеку України», – заявив Корецький.

Контекст

У березні «Нафтогаз України» та польська компанія Orlen підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ). У рамках цієї угоди було укладено перший контракт на поставку 100 млн куб. м СПГ.

Станом на 21 квітня «Нафтогаз» законтрактував 1,5 млрд куб. м газу. З цього обсягу 800 млн куб. м було оперативно імпортовано, 400 млн куб. м спрямовано до підземних газосховищ для підготовки до зими, а 300 млн куб. м СПГ закуплено у Orlen.

Для фінансування закупівель у першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» залучив €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії, що дозволило придбати 1 млрд куб. м газу. Компанія також веде переговори щодо залучення €1 млрд для імпорту додаткових 2 млрд куб. м газу.

До опалювального сезону 2025/2026 «Нафтогаз» має намір імпортувати до 4,5 млрд куб. м газу, щоб забезпечити стабільне енергопостачання країни.