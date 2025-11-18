ДТЕК через свою торговельну компанію D.Trading здійснив поставку першого вантажу скрапленого природного газу (СПГ) зі США через Литву. Після регазифікації на терміналі в Клайпеді газ буде спрямований в Україну, країни Балтії, Польщу та інші ринки Східної Європи. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Судно Gaslog Houston доставило 160 000 кубічних метрів СПГ, що еквівалентно близько 100 млн м³ газу або 1 ТВт·год енергії. Вантаж прибув 17 листопада. Його завантажили в порту Плакмінс штату Луїзіана на умовах FOB, ДТЕК самостійно організував фрахт і транспортування до Клайпеди.

За оцінками компанії, цієї зими Україні потрібно імпортувати близько 4 млрд кубометрів газу через пошкодження власної інфраструктури та підземних сховищ внаслідок російських атак.

ДТЕК веде переговори про додаткові партії американського СПГ. Газ планують постачати Північним коридором через Клайпеду та південним Вертикальним коридором з Греції через Болгарію, Румунію і Молдову до України.

Контекст

У червні 2024 року ДТЕК підписала з американською Venture Global угоду про постачання СПГ в Україну до кінця 2026 року, а також про довгострокову закупівлю до 2 млн тонн СПГ на рік протягом 20 років із терміналу CP2 LNG.

У грудні 2024 року компанія вже доставила 100 млн кубометрів газу в регіон через грецький термінал Ревітусса.