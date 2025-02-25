ДТЕК Ахметова готується укласти нові угоди про імпорт СПГ – Bloomberg

Найбільша приватна енергокомпанія України ДТЕК планує за два місяці укласти угоду про імпорт скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тимченко, пише Bloomberg 25 лютого.

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Зазначається, що трейдинговий підрозділ компанії веде переговори з кількома продавцями, переважно із США, про дворічний контракт. Розглядаються угоди на 10–20 років із постачальниками, зокрема з Близького Сходу.

За словами Тимченка, ДТЕК планує імпортувати один вантаж СПГ щомісяця, що стане «успіхом» для новачка на ринку.

Контекст

Україна поки що не має власних регазифікаційних терміналів для СПГ, а основний обсяг газу надходить через Словаччину. Однак ДТЕК володіє потужностями для регазифікації на європейських терміналах і може доставляти газ в Україну. Також є маршрут через Польщу, де функціонує СПГ-термінал.

У червні 2024 року ДТЕК уклала угоду з американською Venture Global про постачання СПГ до України до кінця 2026 року. Договір також передбачає закупівлю до 2 млн т СПГ щорічно протягом 20 років із терміналу CP2 LNG.