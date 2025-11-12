Французька компанія SURYS, яка фігурує у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», сплатила до держбюджету €3,37 млн (163,38 млн грн). Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 12 листопада.
Це перший випадок в історії України, коли за результатами діяльності міжнародної спільної слідчої групи вдалося домогтися компенсації збитків державі.
Деталі
- Угоду про судове врегулювання між SURYS і Національною фінансовою прокуратурою Франції затвердив суд у Парижі.
- Розслідування у Франції стосувалося можливих фактів хабарництва та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних зі співпрацею компанії з українським «Поліграфкомбінатом».
- За даними САП, у межах роботи спільної слідчої групи, до якої входили Україна, Франція та Естонія, перевірялися контракти SURYS як контрагента держпідприємства.
- За результатами слідства компанія погодилася на судове врегулювання, сплатила штраф і компенсувала збитки, завдані державі Україна.
Контекст
У 2023 році НАБУ і САП заявили про викриття масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. В організації схеми підозрюються сім осіб, зокрема ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолював ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з 2011 по 2016 роки.
Слідство заявляло, що у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу – постачання продукції через «потрібну» компанію.
Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію, йшлося у повідомленні НАБУ.
«Компанія-прокладка» закуповувала матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему підозрювані заволоділи коштами на суму близько 500 млн грн, заявляло слідство.
В НАБУ зазначають, що ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (реальна ринкова вартість близько $100 000), іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував, завдяки чому отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 000 переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора, заявляло слідство.
